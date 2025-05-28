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Gaziantepli Baklavacılarda Bayram Yoğunluğu İki Katına Çıktı

Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişlerle üretimi iki katına çıkardı. Antep baklavası dünya sofralarında yerini alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 14:18, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 14:19
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Gaziantepli Baklavacılarda Bayram Yoğunluğu İki Katına Çıktı

Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde artan siparişleri yetiştirmek için yoğun bir tempoyla çalışmaya başladı. Üreticiler, normalde 30 ton olan günlük baklava üretiminin, bayram döneminde iki katına çıktığını ve bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtiyor. Özellikle Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ve Türk mutfağının ilk ürünü olan "Antep baklavası", bayramda sofraları süslemeye devam edecek.

Bayram Öncesi Yoğun Mesai

Gaziantepli ustalar, Kurban Bayramı öncesi artan talepleri karşılamak için gece gündüz demeden üretim yapıyor. Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, bayrama sayılı günler kala talepleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladıklarını ifade etti.

Üretimde Rekor Artış

Çiftçi, mesainin ve üretimin iki katına çıktığını belirterek şunları söyledi:

  • "Meşakkatli ama tatlı bir yoğunluk var."
  • "Bu tatlı yoğunluğun sonunda tezgahlara koyduğumuz baklavaları dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz."
  • "Gaziantep'te günlük üretim normal zamanlarda 30 ton. Bayram yoğunluğunun başlamasıyla iki katına yani 60 tona çıkıyor."
  • "Arife gününde ise 70-80 tonları buluyor."
  • "Üretilen baklavanın üçte ikisi yurt içi ve yurt dışı, geriye kalanını Gaziantepliler ve kente gelen turistlerin tüketimi oluşturuyor."


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