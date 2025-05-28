Diyanet'ten Hac Organizasyonu: 4 Bin 91 Kişilik Ekip ve Yeni Tedbirler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl yüzde 51,5'i kadın olmak üzere 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunduğunu açıkladı. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında konuşan Erbaş, Mekke'nin Allah'ın fazlı, keremi, ihsanı ve ikramıyla bereketlenen bir şehir olduğunu belirtti. İslam'ın tebliğinin Mekke'de başladığını, tarihin akışının burada istikamet bulduğunu ve insanlığın talihinin burada değiştiğini vurguladı.

Hac İbadetinin Anlamı ve Önemi

"Hac, bir öze dönüş fırsatıdır." Allah'ın insanları Mekke'ye hac ibadetine davet ettiğini belirten Erbaş, bu davetin insanları hakikatle buluşturmayı amaçladığını söyledi. Hac, arınma ve yenilenme iklimi olarak tanımlanırken, ümmet bilincini pekiştiren evrensel bir kardeşlik buluşması olarak da öne çıkıyor. Her yıl Mekke-i Mükerreme'de buluşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tüm dünyaya ilan etmektedir.

Hac Yolculuğu ve Sembollerin Anlamı

Hac yolculuğunu bir eğitim süreci olarak nitelendiren Erbaş, ihram, tavaf, safa, merve, say, vakfe ve şeytan taşlama gibi sembollerin büyük manalar taşıdığını ifade etti. Hac, varoluşun hikmetini, yaratılışın gayesini ve kulluk bilincini öğretirken, aklı ve kalbi arındırarak hayatı imar etme şuuru kazandırıyor.

Vahdet Şuurunun Güçlendirilmesi

"Müslümanlar olarak vahdet şuurunu güçlendirmeye ihtiyacımız var." Erbaş, bireysel bunalımların ve toplumsal krizlerin yaşandığı bu çağda Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Küresel sorunların çözümü için İslam'ın adalet ve merhamet ilkeleriyle insanlığı buluşturmanın önemine dikkat çekti.

Hac Organizasyonu ve Hizmetler

4 bin 91 kişilik ekiple hacılara hizmet veriliyor.

hacılara hizmet veriliyor. 71 kişilik özel irşat ekibi, 418 kadın irşat görevlisi, 392 kafile başkanı ve 1840 din görevlisiyle irşat faaliyeti yürütülüyor.

Hacı adaylarının yaş ortalaması 60 .

. Şu ana kadar 8 vatandaş vefat etti.

vefat etti. Arafat çadırları klima ve halılarla donatıldı; seyyar hastane kuruldu.

Kurban Organizasyonu

359 bin 359 vatandaş kurbanlarını vekaletle emanet etti.

kurbanlarını vekaletle emanet etti. Geçen yıl bu rakam 280 bin idi.

idi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl 750 binin üzerinde vekalet bekleniyor.

Hac Başvuruları ve Kontenjanlar

1 milyon 859 bin hacı adayı başvuruda bulundu.

başvuruda bulundu. 2025 yılında 159 bin yeni hac müracaatı yapıldı.

yapıldı. Türkiye'ye ayrılan kontenjanın ilerleyen yıllarda artabileceği öngörülüyor.

Erbaş, hac ibadeti sırasında alınan tedbirlerin organizasyonun kolaylaşmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da kurbanlarını vekaleten emanet ettiklerini ifade etti. Hac ibadeti için Türkiye'ye ayrılan kontenjanın ilerleyen yıllarda artabileceğine inandığını dile getiren Erbaş, "2024'te en disiplinli hac organizasyonu ödülü almıştık. İnşallah bu yıl da alırız." dedi.



