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AK Parti - DEM görüşmesi bitti: Süreçle ilgili aksama yok

Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, bugün Meclis'te AK Parti heyeti ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Süreç de öngörüldüğü biçimde devam ediyor, herhangi bir duraksama, aksama yok. Herkesin bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşma sonucunu elde etmek için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 18:00, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 18:21
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DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Partinin son gelişmelerle ilgili olarak siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

DEM Partinin son olarak kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Güler, "Çok samimi, dostane paylaşımlarımız oldu. Karşılıklı fikir alışverişlerimiz oldu. Ben değerli Eş Genel başkanlara ve Grup başkanvekillerine çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacaktır." diye konuştu.

Her konu başlığında karşılıklı fikirlerini paylaştıklarını dile getiren Güler, "Onların önerileri oldu, bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız. Şimdilik teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güler, bir gazetecinin "Meclis'te komisyon kurulması gündeme geldi mi?" sorusu üzerine her konu başlığının karşılıklı değerlendirildiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, görüşmede sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Ala, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Süreç de öngörüldüğü biçimde devam ediyor; herhangi bir duraksama, aksama yok. Herkesin bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşma sonucunu elde etmek için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- DEM Parti: "Toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi"

DEM Partiden yapılan yazılı açıklamada da AK Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. Bu çerçevede Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme, örgütün 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclisin üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi."

Açıklamada, DEM Partinin siyasi parti ziyaretlerini tamamladığı ve konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı bildirildi.

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