Kısa Mesajla Gelen Tuzak! 9 Lira Gönderdi 54 Bin Lirası Gitti

Antalya'da bir iş insanı, 54 bin lira dolandırıldı. Kentte emlak şirketi sahibi Talip Yörükoğlu (70)'nın cep telefonuna 17 Mayıs'ta, PTT'nin adı kullanılarak kısa mesaj gönderildi. "PTT Posta Bildirimi" başlığıyla iletilen mesajda, "Lütfen paket teslimat bilgilerinizi hemen güncelleyin. Kurye ürünü birkaç kez teslim etmeye çalıştı ancak başaramadı. Şu anda fabrika deposunda muhafaza ediyoruz. Bilgileri güncellemek için bağlantıya tıklayın." ifadeleri yer aldı.

Ofisinin kapalı olması nedeniyle beklediği kargonun ulaşmadığını düşünen Yörükoğlu, linke tıkladıktan sonra PTT'nin logosunun kullanıldığı bir internet sayfası açıldı. İnternet sayfasında yeniden teslimat için ödeme yapılması gerektiği anlatıldı. Komutları yerine getirip 9,38 lira ödeme yaptı ve hesap bilgilerini girdi. Daha sonra kargonun ulaşmasını bekleyen Talip Yörükoğlu, iki gün sonra hesabını kontrol edince 54 bin 215 lira gönderim yapıldığını fark etti.

Dolandırıcılık Süreci

Kargo beklerken ofisi kapalı olan Yörükoğlu'na kısa mesaj geldi.

Mesajda, kargonun depoya gittiği ve adres değişikliği yapılması gerektiği belirtildi.

9,38 lira ödeme yapması istendi ve kart bilgilerini girdi.

Kargosu gelmedi, hesabını kontrol ettiğinde yüksek miktarda para çekildiğini fark etti.

Banka ile iletişime geçerek harcamanın kendisine ait olmadığını bildirdi.

Yörükoğlu'nun Açıklamaları

"Kargo bekliyordum. Ofisim kapalıydı. Telefonuma mesaj geldi. Kargomun depoya gittiği, adres değişikliği yapmam gerektiği yazıyordu. Kargoyu göndermek için 9,38 lira ödemem gerektiği yazıyordu. Şüphelenmeden ödeme için tıkladım, kart bilgilerimi girdim. Kargom gelmedi. Bankadan hesabımın ödeme bilgileri geldiğinde harcamamın yüksek olduğunu fark ettim. Araştırdığımda bir firmadan para çekildiğini anladım. Harcamanın bana ait olmadığına dair bankaya itiraz ettim. Bu para hesabımdan çekilirken, bankadan bana bildirim gelmedi. Bankanın da bu konuda kusuru olduğunu düşünüyorum."