Manevi Değerleri Zedeleyen Kantin Kapatıldı! Soruşturma Başlatıldı

Gaziantep Valiliği, manevi değerleri zedeleyerek satış yaptığı iddia edilen bir okul kantininin ticari faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, "bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığına" ilişkin paylaşımların ardından, Valilik tarafından açıklama yapılması gerekliliği doğdu. Açıklamada, Şehitkamil ilçesinde bir ilkokulda meydana gelen olayla ilgili olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ivedilikle müfettiş görevlendirildiği ve kantin işletmesinin ticari faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, olayla ilgili idari soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Ne Olmuştu?

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda iddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.