İki yengesini öldüren 73 yaşındaki zanlı tutuklandı
Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 15:47, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 15:47
Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan ve ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan M.Ç'nin (73), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
M.Ç, 28 Mayıs'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. ve Hatun Ç'yi silahla öldürüp kaçmış, jandarma ekiplerince zanlı Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanmıştı.