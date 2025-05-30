İki yengesini öldüren 73 yaşındaki zanlı tutuklandı

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan ve ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan M.Ç'nin (73), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

M.Ç, 28 Mayıs'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. ve Hatun Ç'yi silahla öldürüp kaçmış, jandarma ekiplerince zanlı Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanmıştı.