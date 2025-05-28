Köy takımından büyük başarı! TFF 3. Lig'e yükseldiler

Derinkuyu ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Suvermez köyünün takımı olan Suvermez Kapadokya Spor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyon Kilis Belediye Spor'un ardından ligi ikinci sırada tamamladı. Nevşehir temsilcisi, play-off final turunda Sakarya temsilcisi Hendekspor'u penaltı atışları sonunda eleyerek TFF 3. Lig'e yükseldi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Suvermez Kapadokya Spor Kuluübü Başkanı Emine Türkmen Demir ve futbolcuları makamında kabul etti. Vali Fidan, "2024-2025 yılı Amatör Lig şampiyonu olarak 3. Lig'e yükselen, şehrimizi ve bizleri gururlandıran Suvermez Kapadokya Spor oyuncularımızı ve teknik heyetini gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıların 3. Lig'de de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.