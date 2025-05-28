Haşema giyen kadını havuza almayan site yöneticilerine ceza

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan olayda, bir site sakini kadının tesettür mayosuyla (haşema) havuza girmesine izin verilmemesi üzerine açılan davada karar açıklandı. Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, site yöneticisi A.K., taraflar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün avukatları katıldı. Duruşmada, celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi ve cumhuriyet savcısı, sanıkların "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık A.K., önceki beyanlarını tekrar ederek suçsuz olduğunu belirtti ve beraatini istedi. Sanıkların avukatı da müvekkillerinin beraatini talep etti. Müşteki Meral Algün'ün avukatı ise sanıkların üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Kurum avukatı da sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanıklara "birden fazla kişiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

Sürecin Detayları

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi'ndeki sitede, Meral Algün geçen yıl temmuz ayında ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan site yöneticisi A.K. ile görevli S.D. , çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ile görevli , çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kadının tesettür mayosuyla havuza girmesini engelleyen tatil sitesi yönetimine, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin lira idari para cezası uyguladı.



