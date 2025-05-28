KDK Devreye Girdi: Özel Hastane Aldığı Ücreti Geri Ödedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanenin Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olarak yenidoğan için uygulanan sarılık tedavisi kapsamında tahsil ettiği 11 bin 450 lira tutarındaki ücretin iadesini sağladı.

Ankara'da özel bir hastanede doğum yapan anne, bebeğini taburcu olduktan sonra sarılık teşhisiyle aynı hastaneye götürdü ve burada mavi ışık tedavisi için doktor muayene ücreti ile hastane masrafları dahil olmak üzere toplamda 11 bin 450 lira ödedi.

Sağlık Uygulama Tebliği'ne Aykırı Ücret Tahsilatı

Anne, Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmüne aykırı davranıldığını belirterek ücretin iadesini talep etti. Ancak hastaneden olumsuz yanıt aldı.

KDK'ye Başvuru ve Sonuç

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesi için KDK'ye başvurdu. Başvuru üzerine KDK, ilgili hastaneyle iletişime geçti ve ücretin iadesi gerektiğini bildirdi. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil edilen 11 bin 450 lirayı iade etti.