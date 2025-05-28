TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu
Genel Kurulda, bazı kanunlarda ve KHK'lerde değişiklikler içeren kanun tekliflerinin görüşmelerinin yarın tamamlanmaması halinde, Genel Kurul 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi, 1 Haziran Pazar günü de çalışılacak. Genel Kurulda 3 Haziran Salı günü 28. Dönem 2'nci Devre için TBMM Başkanı seçimi yapılacak.
TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
- 3 Haziran'da Başkanlık seçimi yapılacak
AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.
Öneriye göre, Genel Kurulda, bugün, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanması halinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde, haftalık çalışma günlerinin dışında, 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi, 1 Haziran Pazar günü de çalışacak.Genel Kurulda 3 Haziran Salı günü ise 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için TBMM Başkanı seçimi yapılacak.
AK Parti'nin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulda Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.