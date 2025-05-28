İYİ Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti TBMM Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için yapılacak TBMM Başkanlığı seçimleri için İstanbul Milletvekili Paçacı aday gösterildi.

Paçacı'nın adaylığına ilişkin evrakların, TBMM'ye teslim edildiği belirtildi.

TBMM Başkanlığı için Genel Kurul'da 3 Haziran Salı günü seçim yapılacak.