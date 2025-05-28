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İnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleşti

10. Yargı Paketi'nde yer alan infaz düzenlemelerine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Bu düzenlemenin bayramdan önce yasalaşması bekleniyor. Özellikle örgütlü suçların düzenlemeden yararlanmaması için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 21:01, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 21:06
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İnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleşti
İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. Yargı Paketi'nde büyük oranda uzlaşı sağlandı.

Düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesi ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.

KAPSAMINA SON HALİ HENÜZ VERİLMEDİ

Ancak Covid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son hali henüz verilmedi.

NTV'nin haberine göre, düzenlemenin FETÖ suçlularını da kapsayabileceğini dair kaygılar ve itirazlar var.

Düzenlemenin "Örgütlü suçları" kapsayıp kapsamayacağı sorusu henüz yanıt bulmadı.

"AYRIŞTIRMA YAPILAMAYACAK"

Teklife dair değerlendirmemelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa'ya aykırı olacağı gerekçesiyle, örgütlü suçlar arasında bir ayrıştırma yapılamayacağını söyledi.

Ancak yine de bu ayrıştırmayı yapabilmek için bazı öneriler gündeme alındı.

"FETÖ HÜKÜMLÜLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILACAK"

Kulislerde maddeye, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" veya "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerin konularak FETÖ hükümlülerinin kapsam dışında bırakılabileceği konuşuluyor.

AK Parti kurmayları, Anayasa'ya aykırı olmayacak bir formül bulunamaması halinde maddenin tekliften tamamen çıkarılmasının da seçenekler arasında yer aldığını ifade ediyor.

CİNSEL İSTİSMAR DOSYALARINI KAPSAMAYACAK

Düzenlemede ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz ve istismar ile cinayet gibi suçları kapsamamasına karar verildi.

BAYRAMDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden Meclis'e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.

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