Iğdır'daki rüşvet operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kentte rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs'ta 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 3'ü serbest bırakılmıştı. Yakalanan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyordu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç. ile Ü.Y. çıkarıldıkları mahkemece "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı, M.H. ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Zanlıların çeşitli mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü görevlerinde oldukları öğrenildi.

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