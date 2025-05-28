Çankırı'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

Kazada, araçta bulunan Azime K. (51) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin K. ile araçta bulunan Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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