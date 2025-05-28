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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu'nu HSK üyesi olarak atadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 23:30, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 23:32
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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildi

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından HSK üyesi olarak seçildi.

Turan KULOĞLU kimdir?

1979 yılında Trabzon/Araklı Çamlıktepe köyünde doğmuştur. İlkokulu aynı köyde, orta ve lise eğitimini Araklı İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2010 yılında mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini "Uluslararası Hukuk ve Türk Hukukunda İnsan Ticareti" konulu teziyle tamamlamıştır. 2022 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden ve 2024 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği Bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynağı Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

2006 yılında Üsküdar Adliyesinde hakim/savcı adayı olarak meslek hayatına başlamıştır. 2007 yılından itibaren sırasıyla; Antalya/Alanya, Gaziantep/Nurdağı ve Bayburt illerinde Hakim olarak görev yapmıştır. 2012 yılında 6 ay süreyle Yargıtay meslek içi eğitim seminerine katılmıştır.

2013-2016 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ve İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı Tetkik Hakimliği, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2017-2018 yılları arasında Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2018-2022 yılları arasında Yargıtay Cumhuriyet savcılığı görevini yürütmekte iken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 12/08/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 27/05/2024 tarihinde aynı göreve ikinci defa atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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