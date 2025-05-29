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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Grevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde çalışan 23 bin işçi, toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 11:23, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 11:37
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketlerinde çalışan 23 binin üzerinde işçi adına süreci yürüten DİSK Genel-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle, işçiler grev kararı aldı ve İzmir'de ulaşımdan temizliğe birçok alanda hizmetler durdu. Grevin başladığı saatlerde, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ara zammını görüşmek için bir araya geldi. Ancak, İzmir'deki işçilerin grev kararı iki ismin ana gündeminde yer almadı.

Grev Süreci ve Talepler

  • Genel-İş Sendikasına bağlı işçiler, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı aldı.
  • İzmir'de ulaşımdan temizliğe birçok alanda hizmetler durdu.
  • CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin toplu sözleşme sürecindeki taleplerini karşılayamazken, asgari ücret için ara zam talebinde bulundu.

Belediyenin Mali Durumu ve Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye'nin SGK borçlarını gerekçe göstererek, "İşçinin hakları haklı talepleri vardır. İşverenin bu konuda yaşadığı zorluklar vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin önceki dönemlerden gelen ağır borç yükleri, özellikle hükümetin belediyeleri silkeleme noktasında SGK vergi borçları ve diğer meselelerde birden hemen şimdi bütün faiziyle birlikte saldırmaları belediyemizi ciddi bir sıkıntıya sokmuştur." dedi.

Sendika ve İşçi Hakları

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında işçilerin hakkını savunamadı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte işçi maaşlarını ödeyememesiyle de gündeme geldi.

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