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Gazze'de Türk Doktorun Tanıklığı: Savaşın Ortasında Hayat

Gazze'de görev yapan Prof. Dr. İbrahim Uygun, savaşın ortasında yaşadıklarını ve sağlık sisteminin çöküşünü İHH YouTube kanalında anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 07:56, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 07:58
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Gazze'de Türk Doktorun Tanıklığı: Savaşın Ortasında Hayat

Gazze'de Türk Doktor başlıklı bu içerikte, sağlık sisteminin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının katledildiği Filistin'de yaşananlar detaylı şekilde ele alınıyor. İşgalci İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze'nin mevcut durumu, bir doktorun neden savaşa gönüllü gittiği, savaşın ortasında hayatın nasıl devam ettiği, çocukların ve ailelerin yaşadıkları zorluklar ile felç kalan çocukların söyledikleri gibi birçok önemli konuya değiniliyor. Gazze halkının insanlık dışı abluka altında nasıl direndiği de bu anlatımda öne çıkıyor. Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası, İHH YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

Gazze'de Yaşananlara Tanıklık

65 gün boyunca Gazze'de yaşananlara tanıklık eden Prof. Dr. İbrahim Uygun, yaşadıklarını İHH İnsani Yardım Vakfı YouTube kanalında paylaştı. Prof. Dr. İbrahim Uygun'un anlattıkları, Gazze'de süregelen vahşetin perde arkasını gözler önüne seriyor. Sağlık hizmetinin sona erdiği, umutların tükenmeye başladığı Filistin'de yaşananlara dair gerçekleri öğrenmek için bu özel videoyu izleyebilirsiniz.

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