Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, olayla bağlantılı olarak 7 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bu tür operasyonlar, toplumun güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesidir.

"Diyarbakır'da 70 Ton Toz Esrar Uyuşturucu Maddesi elde edilebilecek 3 Milyon 476 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik❗"️



Diyarbakırda Jandarma İHAlar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;

7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı❗️. pic.twitter.com/yzS334fx2y Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2025

Operasyonun Detayları

3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

ele geçirildi. 70 ton toz esrar üretilebilecek miktarda uyuşturucu madde bulundu.

üretilebilecek miktarda uyuşturucu madde bulundu. 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve toplumun huzurunu tehdit eden suç unsurlarına karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.