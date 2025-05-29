Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, olayla bağlantılı olarak 7 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bu tür operasyonlar, toplumun güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesidir.
"Diyarbakır'da 70 Ton Toz Esrar Uyuşturucu Maddesi elde edilebilecek 3 Milyon 476 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik❗"️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2025
Diyarbakırda Jandarma İHAlar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;
7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı❗️. pic.twitter.com/yzS334fx2y
Operasyonun Detayları
- 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi.
- 70 ton toz esrar üretilebilecek miktarda uyuşturucu madde bulundu.
- 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.
Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık
Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve toplumun huzurunu tehdit eden suç unsurlarına karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.