Apple isim değişikliğine gidiyor: Artık yıl bazlı isim verilecek

Apple, büyük işletim sistemi güncellemelerinde yıllardır sürdürdüğü geleneksel sürüm numaralandırma sistemini değiştiriyor. Teknoloji devi, bundan böyle işletim sistemi sürümlerine yıl bazlı isim verecek. Bu yeni sistem, otomotiv sektöründe olduğu gibi bir sonraki yılı işaret edecek şekilde ilerleyecek. Böylece, önümüzdeki iOS güncellemesinin iOS 19 değil, iOS 26 olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 isimleri de yeni sürüm numaralandırma sistemine dahil olacak.

Yeni Sürüm Numara Sistemi

Apple'ın bu değişikliği 9 Haziran'da başlayacak Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında resmi olarak duyurması bekleniyor. Şirketin amacı, şu anda oldukça dağınık olan sürüm numaralarını daha tutarlı ve öngörülebilir hale getirmek. Örneğin, halihazırda iOS 18, watchOS 12 ve visionOS 2 gibi farklı sürüm isimleri kullanılıyor.

WWDC'de Beklenen Yenilikler