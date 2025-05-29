Halı sahada oynarken fenalaştı: Hayatını kaybetti

Siirt'te yaşanan üzücü bir olayda, Emrullah Furkan Özer (24) isimli genç, kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden fenalaştı. Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşlarının hemen yardım çağırması üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, kalp krizi geçirdiği belirlenen genç kurtarılamadı.

Olayın Detayları

Emrullah Furkan Özer , halı sahada maç sırasında fenalaştı.

, halı sahada maç sırasında fenalaştı. Arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı.

Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın yaşandığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Emrullah Furkan Özer'in fenalaşması ve arkadaşlarının hemen yanına koşarak yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.



