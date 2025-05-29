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Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin TL ceza yedi

Bolu'da daha önce iki kez ehliyetine el konulan Salih K., bu kez elektrikli bisikletle alkollü yakalandı. 'Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz' diyerek kendini savundu ama polisler cezayı uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 08:58, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 09:00
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Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin TL ceza yedi

Bolu Alpağut Mahallesi'nde gece saatlerinde Kuvayi Milliye Parkı yakınlarında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken polis kontrolüne takılan Salih K., yapılan kontrolde 1.54 promil alkollü çıktı. Daha önce de ehliyetine el konulan Salih K.'nin, iki kez alkollü araç kullandığı ve bu nedenle ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Bu kez de bisikletle yakalanan sürücüye 18 bin 677 TL idari para cezası kesildi.

Olayın Detayları

  • Salih K., elektrikli bisikletle seyir halindeyken polis kontrolüne takıldı.
  • Yapılan alkol testinde 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.
  • Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu.
  • Bu olayda ise bisikletle yakalandı ve 18 bin 677 TL ceza aldı.

Sürücünün Tepkisi ve Polislerin Yanıtı

Ceza işlemine tepki gösteren Salih K., "Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz" diyerek kendini savundu. Ancak polis ekipleri, "Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" diyerek cezayı uyguladı.

Adli Süreç ve Kamu Güvenliği

Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Alkollü araç ve bisiklet kullanımıyla ilgili cezai yaptırımlar, kamu güvenliği açısından daha sıkı uygulanmaya devam ediyor.


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