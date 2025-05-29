'Terörsüz Türkiye'nin adı güzel ama hedefleri tehlikeli'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, EKOL TV ekranlarında Armağan Çağlayan'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği süreç komisyonuna İYİ Parti'nin üye verme olasılığı sorulan Dervişoğlu, bu konunun partinin yetkili kurullarında görüşülerek karara bağlanması gerektiğini belirtti. Komisyonun hangi amaçla kurulacağının anlaşılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye'de kamuoyunun malumu olmayan, sadece sloganlarla ifade edilen bir algı kampanyası üzerine inşa edilen bir süreç yaşandığını söyledi. Buna terörsüz Türkiye denildiğini, isminin güzel olduğunu ancak hangi olumsuzluklara sebep teşkil edeceği konusunda fikir sahibi olunamadığını ifade etti. Kapalı kapılar arkasında sürdürülen bir süreçle ilgili olarak TBMM'de komisyon toplanmasının, bu komisyonun hangi amaçla toplanacağına dair birtakım endişeleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Komisyon Tartışmaları ve Endişeler

Dervişoğlu, komisyonu öncelikle Abdullah Öcalan ve onun uzantısı olan silahlı örgütler ile bir siyasi partinin talep ettiğini, ancak komisyon lafını telaffuz edenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti. Bu tür konulara mesafeli yaklaştığını ve önyargılı hareket ettiğini açıkça dile getirdi. Komisyona katılıp katılmamanın sadece kendi kararı olmadığını, partinin yetkili organlarında da konuşulacağını söyledi.

Erdoğan'ın Adaylığı ve Seçim Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aday olma derdim yok" şeklindeki açıklaması sorulduğunda Dervişoğlu, Erdoğan'ın bu ifadelerinden adaylığını kesinleştirmiş sonucu çıktığını belirtti. "Benim aday olmak gibi bir derdim yok. Adaylık benim cebimde" dediğini ve yürütülen sürecin sonuçlarına bağlı olarak Türkiye'de erken seçim kararı alabilecek 360'lık çoğunluğu bulduğunu söyledi.

Milletvekili Transferleri ve İhanet Ayrılıkları

Dervişoğlu, milletvekili transferlerinin belli bir merkezden yönetildiğini, CHP'nin en başında bazı milletvekillerini kendilerine kattığını ve bu konuda CHP'yi uyardığını ifade etti. Gidenlerle ilgili olumsuz bir şey söylemediğini ancak ihanet sayılabilecek ayrılıkları kaydettiğini belirtti. Zamanı geldiğinde arka planlarını açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hakkında Görüşleri

Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, parlamenter demokratik sisteme geçilmeden Türkiye'nin huzura ereceğine inanmadığını ve adaylığı düşünmediğini belirtti. Ancak Türkiye'nin parlamenter demokratik sisteme geçmesini temin edecek bir planlama olursa, siyasi partilerin iktidar olmak için kurulduğunu ve yöneten makamlara aday olmaktan daha doğal bir şey olmadığını ekledi.

Sürece Dair Bilgilendirme ve Şeffaflık Vurgusu

Dervişoğlu, bir davette bulunmadığını ancak sürece dair devletin kendisine bilgi vermesi gerektiğine işaret etti. Sırrı Süreyya Önder'in kendisini arayarak bilgilendirmek istediğini, ancak kapı arkasında hiçbir şeyi konuşmayacağını ve neyi konuşacaksa kamuoyunun önünde konuşacağını söyledi. Diğer siyasi partilerle ne konuşulduğunu araştırdığını, önemli bir şey nakledilmediğini ve sürecin nasıl yönetildiğini kimsenin bilmediğini ifade etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin süreci bildiğini, hatta yetkili organları ağzıyla karşı çıkanların tehdit edilmesinin önünü açacak paylaşımlarda bulunulduğunu açıkladı.



