İnfaz düzenlemesinde yeni gelişme

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'teki siyasi partiler turu sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İlke TV yayınına katılan Temelli, infaz düzenlemesinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'na gelmesini beklediklerini belirtti. Temelli, bu teklifte yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacak bir düzenleme olacağını ifade etti.

İnfaz Düzenlemesi Hakkında Açıklamalar

"Gerçek anlamda düzenleme sonraki paketlerde yapılacak" diyen Temelli, bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik olmadığını, iktidarın böyle bir adım atmadığını söyledi. Temelli, "Yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını söylediler." şeklinde konuştu.

Sadece Hastalara Dair Düzenleme Olacak

Temelli, diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını belirtti. Pakette yalnızca hasta tutsaklara dair bir düzenleme olacağını, onun dışında beklenen infaz düzenlemesini göremeyeceklerini ifade etti. Ayrıca Temelli, düzenlemenin bayram öncesi yasalaşma ihtimali olduğunu da dile getirdi.



