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Vize randevusu karaborsaya düştü

Schengen vizesi almak isteyenler büyük bir şok yaşıyor! Randevu bulmak neredeyse imkansız, aracılar dudak uçuklatan rakamlar istiyor. Uzmanlar ise yetkili firmalara başvurulması gerektiğini söylüyor.

Kaynak : Star Gazetesi
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 09:13, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 09:14
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Vize randevusu karaborsaya düştü

Vize başvurusu yapmayı bırakın randevu almak bile artık hayal oldu.

Bunu fırsata çevirmek isteyenler ise randevu almayı kazanç kapısı haline getirdi. Yurt dışı tatili karaborsaya düştü.

Star'ın Haberine göre: Bir firmanın genel müdürü Orhan İşcil, "En önemli sorun vize randevusu. Vize retlerini geçtik vize randevusu almak bile çok zor. Böyle yoğun dönemlerde fırsatçılar ortaya çıkıyor." dedi.

"RANDEVULARI PARAYA ÇEVİRDİLER"

Bir vatandaş ise "Randevuları zaten paraya çevirdiler. Önceden randevular bedavaydı ama şimdi onu paraya çevirdikleri halde alamıyoruz para da veriyoruz üstüne ama alamıyoruz." diye konuştu.

BAZI ÜLKELER KOTAYI DÜŞÜRDÜ

Yurt dışında tatil yapmak isteyenler için süreç her geçen gün daha da güç bir hale gelmeye başladı. Avrupa'ya gitmek isteyenler vize randevusu bile bulamaz oldu. Bazı ülkeler başvuru kotasını düşürdü. Açılan randevular ise saniyeler içinde tükeniyor.

Schengen vize başvurularına verilen ret oranları öyle yüksek rakamlara ulaştı ki artık randevu almak bile çok zor hale geldi.

Vatandaşlar randevu alabilmek için günlerce bilgisayar ekranının başında bekliyor, beklemek istemeyenler de aracılara yöneliyor ancak bazı aracılar öyle rakamlar istiyor ki dudak uçuklatacak cinsten 500-700 hatta bin euro talep edenler var.

Orhan İşcil, "3 bin eurolar var kim ne tutturursa bunun maalesef hiçbir kontrolü yok kesinlikle vatandaşlarımız sosyal medyadan gördükleri reklamlara inanmasınlar. Sonrasında maalesef randevunuz oluşmadı deyip kapı duvar olabilir." ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN VİZE UYARISI

Sektör temsilcileri "Vize alabilmek için yetkili firmalara başvurun." uyarısında bulunuyor.

İşcil "Yurt dışı tatil programları varsa seyahat acentalarıyla TÜRSAB'a kayıtlı olan acentalarla çalışmaya çok dikkat etsinler. Vize şirketleri inanılmaz derecede arttı ve verdikleri hizmetin hiçbir kontrolü maalesef hiçbir kurum tarafından yapılmıyor. Bu şirketlerin kim olduğu belli değil nasıl randevu aldıkları belli değil vaadetikleri şeyler gerçek değil." diye konuştu.


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