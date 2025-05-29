2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyon TL değerinde 89 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 09:25, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 09:58
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 2 milyon TL değerinde 89 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Y.Y. isimli şahsa ait işyerine yapılan baskında, piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 89 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili olarak Y.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
- Yer: Şehitkamil, Gaziantep
- Ele Geçirilenler: 89 adet gümrük kaçağı cep telefonu
- Piyasa Değeri: 2 milyon TL
- Şüpheli: Y.Y.
Yasal Süreç Başlatıldı
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.