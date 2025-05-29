Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 19:50, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 19:57
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarınki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka
20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy