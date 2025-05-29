Bayram öncesi yaklaşık 2 ton bozulmuş et ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen bir denetimde, 1700 kilogram bozulmuş et ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Mardin kara yolundaki kontrol noktasında S.T. idaresindeki bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan incelemede, kaynağı belli olmayan, mühürsüz, faturasız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan büyükbaş hayvan etleri tespit edildi. Bu etlerin bozulmuş olduğu belirlendi ve olayla ilgili hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

Ele geçirilen 1700 kilogram etin imha edilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Viranşehir-Mardin kara yolu üzerinde kontrol noktası oluşturuldu.

üzerinde kontrol noktası oluşturuldu. S.T. yönetimindeki kamyonet durduruldu ve arama yapıldı.

Kaynağı belli olmayan, mühürsüz ve faturasız etler bulundu.

Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan etlerin bozulmuş olduğu tespit edildi.

1700 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.

ete imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

İlgili İşlemler

Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Bozulmuş ve sağlıksız etlerin piyasaya sürülmesini önlemek için yapılan bu kontrollerin önemi vurgulandı.



