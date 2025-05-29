Ankara'da 3 Bin 70 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Ankara'da polis ekipleri, piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 10:08, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 10:10
Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin ve Adana'dan Ankara'ya kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, plakası belirlenen iki araç Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde durduruldu. Araçların stop lambalarının arkasına saklanmış olan kaçak elektronik sigaralar ele geçirildi.
Operasyonun Detayları
- 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
- Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira.
- 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyon, yaklaşık 1 ay süren takip sonucunda gerçekleştirildi.
- Kaçak ürünler, araçların stop lambalarının arkasına saklanmıştı.
Soruşturma Devam Ediyor
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında benzer operasyonların devam edeceği belirtildi.