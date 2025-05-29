Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Kurban Bayramı'nda 3 milyon 350 bin kurbanlık kesilecek. Fiyatlar, büyükbaşta 80-350 bin TL, küçükbaşta 13-40 bin TL arasında değişiyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 350 bin kurbanlık kesileceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bayraktar, bayramın ülke ekonomisi ve özellikle hayvancılık sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu yıl üreticilerin satışların geçen yıllara göre daha yavaş seyrettiğini belirtti.
Kurbanlık Fiyatları ve Satış Şekilleri
Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının ve satış şeklinin illere göre değişiklik gösterdiğini, son dönemde büyükşehirlerde kesim fiyatının da hayvan satış fiyatına dahil edildiğini ifade etti.
Kurbanlık Fiyatları
- Büyükbaş hayvanlarda ortalama fiyat: 80 bin lira ila 350 bin lira
- Küçükbaş hayvanlarda ortalama fiyat: 13 bin lira ila 40 bin lira
- Büyükbaş canlı ağırlık fiyatı: kilogram başına 250 lira ila 380 lira
- Küçükbaş canlı ağırlık fiyatı: kilogram başına 230 lira ila 380 lira
Ülke ortalamasında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 300 lira 38 kuruş, küçükbaşlarda ise 307 lira 52 kuruş olarak görülüyor. Fiyatlar geçen yıla göre büyükbaşta %21, küçükbaşta ise %25,9 arttı.
Büyükbaş Hisseli Satışlar
- İstanbul: 30 bin lira ila 45 bin lira
- Ankara: 25 bin lira ila 40 bin lira
- İzmir: 23 bin lira ila 40 bin lira
Kurbanlık Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri
Bayraktar, yem fiyatları başta olmak üzere işçilik, veteriner, ilaç, elektrik ve nakliye gibi masraflardaki artışların kurbanlık fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.
Kurbanlık Satışlarından Ekonomiye Katkı
- Büyükbaş hayvanlar için ödenecek toplam para: 90 milyar 114 milyon lira
- Küçükbaş hayvanlar için ödenecek toplam para: 56 milyar 940 milyon lira
- Toplamda halkın ödeyeceği miktar: 147 milyar liradan fazla
Deri Geliri ve Ekonomik Katkı
- Küçükbaş derilerinin ekonomik değeri: yaklaşık 78 milyon lira
- Büyükbaş derilerinin ekonomik değeri: yaklaşık 675 milyon lira
- Toplam deri geliri: yaklaşık 753 milyon lira
- Kayıplar sonrası ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değeri: 602 milyon 400 bin lira
Sürdürülebilirlik ve Üretici Desteği
Kasaplara ödenecek bedelin de 4,4 milyar lirayı aşması bekleniyor. Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda, bayram döneminde satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyattan satın alınması gerektiği vurgulandı. Bu uygulamanın kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğu belirtildi.