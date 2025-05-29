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İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2.500 araçlık yeni taksi planlamasının ilk etabında, 150 plaka için 12 Haziran'da kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkacak. Her bir plaka 29 yıllığına ruhsatlandırılacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 10:53, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 10:50
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İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor

İBB, uygulama bazlı yeni taksi modeli kapsamında 150 plaka için ihale düzenliyor. Her plaka 29 yıl süreyle ruhsatlandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşım kapasitesini artırmak ve sistemli taksi yönetimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" modelinde ilk adımı atıyor. 17 Nisan 2025 tarihinde alınan belediye meclis kararı doğrultusunda, 2.500 yeni taksilik düzenlemenin ilk etabında 150 yeni taksi plakası için ihale düzenlenecek.

İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Her bir taksi plakası için belirlenen muhammen bedel 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat tutarı ise 127 bin 500 TL olacak.

Yalnızca gerçek kişilerin başvuru yapabileceği ihaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul ikametgahı, sürücü belgesi, adli sicil kaydı ve geçici teminat yatırıldığını gösteren belgeleri sunmaları gerekiyor. Her katılımcı sadece bir plaka için teklif verebilecek.

İhale sonucu kazanılan plakalar 29 yıllığına ruhsatlandırılacak ve kullanım süresi sonunda devredilemeyecek. Yeni taksilerin İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımlarla hizmet vermesi planlanıyor.

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