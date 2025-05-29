Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu

AK Parti Anayasa Komisyonu toplantısı 4 Haziran'da Külliye'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonun üyeleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.

Komisyonun kurulmasına yönelik karar, Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı. Komisyonun ilk toplantısı 4 Haziran'da yapılacak ve yaz boyu çalışmalarını sürdürecek. Zaman zaman toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği belirtildi.

Komisyonun Çalışma Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

Komisyondaki İsimler

Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Komisyon Başkanı)

(Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Komisyon Başkanı) Efkan Ala (AK Parti Genel Başkanvekili)

(AK Parti Genel Başkanvekili) Mustafa Elitaş (AK Parti Genel Başkanvekili)

(AK Parti Genel Başkanvekili) Hayati Yazıcı (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)

(AK Parti Genel Başkan Yardımcısı) Ali İhsan Yavuz (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)

(AK Parti Genel Başkan Yardımcısı) Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü)

(AK Parti Sözcüsü) Abdullah Güler (AK Parti Grup Başkanı)

(AK Parti Grup Başkanı) Özlem Zengin (AK Parti Grup Başkanvekili)

(AK Parti Grup Başkanvekili) Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

(AK Parti Grup Başkanvekili) Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

"Türkiye Yüzyılı'nın Anahtarı Yeni Anayasadır"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesi'nde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koydu. Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni anayasanın, son 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulandı. Yeni anayasanın kodları ise yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü olarak sıralandı.