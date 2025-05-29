Bolu Merkezli FETÖ Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltında
Bolu merkezli iki ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner zinciri operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 11:12, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 11:13
Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen döner zincirinin işletmelerine yönelik olarak "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da ise 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonun Detayları
- Operasyonda gözaltına alınanlar: Y.A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48)
- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.