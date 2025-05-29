Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. Olayda 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı belirtildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın Detayları

Kaza saati: 10.00

10.00 Kaza yeri: Diyarbakır-Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı

Diyarbakır-Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı Karışan araçlar: 4 otomobil, 1 cip

4 otomobil, 1 cip Yaralı sayısı: 6

Olay Sonrası Gelişmeler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları kentteki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.