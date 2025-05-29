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Husumetlisini tabancayla öldürdü, 'psikolojim bozuldu' dedi

Burdur'da bir eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgada Hüseyin Mete hayatını kaybetti. Sanık Ramazan Uçar, tehdit edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu savundu. Dava ağırlaştırılmış müebbet istemiyle sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 11:44, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 11:38
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Husumetlisini tabancayla öldürdü, 'psikolojim bozuldu' dedi

Burdur'da yaşanan olayda, alkollü bir mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi (42) öldüren Ramazan Uçar'ın (36) yargılandığı dava başladı. Sanık Uçar, ruhsatlı tabancasının Mete tarafından çalındığını, sürekli para isteyip kendisini tehdit ettiğini, arkadaşıyla evine gittiği Mete'ye 50 bin lira verip tabancasını geri aldığını anlattı. Olay günü de mekanda karşılaştığı Mete'nin tehdit ve hakaretine maruz kaldığını, psikolojisinin bozulduğunu öne süren Ramazan Uçar, "1 el ateş ettim. Hüseyin üzerime gelince panik yaptım, korktum" dedi.

Olay, 31 Ekim 2024'te saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete, aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi morga konuldu. Olay yerinden kaçan Ramazan Uçar, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Ramazan Uçar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşma Detayları

Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Uçar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Uçar'ın avukatı ile Hüseyin Mete'nin annesi Sevilay, babası Nihat Mete ve kız kardeşi Nilgün Mumcu hazır bulundu.

Sanık Ramazan Uçar'ın İfadesi

Sanık Ramazan Uçar, kendisine ait taşıma ruhsatlı tabancasının Hüseyin Mete tarafından çalındığını öne sürdü. Hüseyin Mete'nin tabancayı geri vermek için sürekli para istediğini ve tehdit ettiğini iddia etti. Bir arkadaşıyla Hüseyin Mete'nin evine gidip, 50 bin lira verdikten sonra silahı aldığını anlattı. Olay günü sanayide alkol aldıktan sonra mekana gittiğini, Hüseyin Mete'nin öncesinde telefonla arayıp para sorduğunu belirtti. Mekana girdiğinde tedirgin olduğunu, ikinci birasını içerken Hüseyin Mete'nin geldiğini söyledi. Aralarında geçen diyalogda tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını, psikolojisinin bozulduğunu ve bir el ateş ettiğini ifade etti. Hüseyin üzerime gelince panik yaptığını ve korktuğunu, kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirtti. Mekandan çıktıktan sonra silahı ağacın altına gömdüğünü, daha sonra polislere teslim olup silahın yerini gösterdiğini söyledi. Olaydan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi.

Aile ve Mahkeme Kararı

  • Hüseyin Mete'nin ailesi, sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
  • Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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