Eski müdüre 'irtikap' suçundan 4 yıl 2 ay hapis

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, servis taşımacılığı işi yapan Y.A.'dan ihaleyi kazanması karşılığında para talep ettiği ve seri numaraları alınmış 25 bin TL ile yakalanmasının ardından 'irtikap' suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2022 yılında Y.A.'nın şikayetiyle başladı. Y.A., dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari'nin taşıma ihalesini kazanması karşılığında kendisinden para talep ettiğini, aksi takdirde ihaleye giremeyeceğini söylediğini belirtti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri fiziki takip yaptı. Bir pastanede yapılan buluşmada, Y.A. seri numaraları önceden alınmış 125 adet 200 TL'lik banknotun olduğu zarfta bulunan paraları Ensari'ye teslim etti. Ardından operasyon yapan polis, bu paralarla Ensari'yi gözaltına aldı ve Muhammed Ensari çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dava Süreci ve Mahkeme Kararı

Muhammed Ensari hakkında 'irtikap' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın 7 Haziran 2023'te yapılan ilk duruşmasında Ensari tahliye edildi.

Sanığın Savunması

Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan Ensari, Y.A. ile aralarında borç-alacak ilişkisi olduğunu öne sürerek, "Bana komplo kuruldu, önceki savunmamı tekrar ederim. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkemenin Gerekçeli Kararı

Mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntüleri, tutanaklar ve tanık beyanlarını dikkate alarak Ensari'nin 'icbar suretiyle irtikap' suçunu işlediğine hükmetti.

suçunu işlediğine hükmetti. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit görülerek, istinaf yolu açık olmak üzere 5 yıl hapis cezası verildi.

verildi. Cezası, sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek 4 yıl 2 aya indirildi.

indirildi. Ayrıca Ensari'nin, kamu görevinden kaynaklı yetkilerini kötüye kullandığı kanaatine varılarak, cezasının infazından sonra 2 yıl 1 ay süreyle kamu haklarını kullanmaktan yasaklanmasına karar verildi.

süreyle kamu haklarını kullanmaktan yasaklanmasına karar verildi. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ya da seçenek yaptırımların uygulanmasına ise yer olmadığına hükmedildi.



