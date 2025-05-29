Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 12:34, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 12:48
Bakanlık kaynaklarından edilen bilgiye göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı.
Bakan Fidan, hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.