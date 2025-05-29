Avcılar'da Kirliliğe Neden Olan Tankere 16 Milyon Lira Ceza

İstanbul Avcılar açıklarında 29 Mart 2024 tarihinde demirleyen ve çevre kirliliğine yol açan bir tankere, Çevre Ajansı tarafından 16 milyon 349 bin lira para cezası uygulandı. Olayda, 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde olan, Antigua ve Barbuda bayraklı kimyasal/petrol ürünleri taşıyan tanker, akşam saatlerinde havaya yoğun duman ve kurum püskürttü. Bu durum çevrede ciddi bir kirliliğe sebep oldu.

Olayın Gelişimi

Avcılar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine hızla harekete geçti.

ekipleri, ihbar üzerine hızla harekete geçti. Ekipler, tankerin yoğun duman ve kurum püskürtmesi nedeniyle oluşan kirliliği tespit etti.

Kirliliğin boyutunu belirlemek için alınan örnekler laboratuvara gönderildi.

İnceleme ve Cezai İşlem

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili görüntüleri ve belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletti.

iletti. Bakanlığa bağlı Çevre Ajansı , dosyadaki bilgi ve belgeleri inceledi.

, dosyadaki bilgi ve belgeleri inceledi. Tankere toplamda 16 milyon 349 bin 762 lira para cezası kesildi.

Bu olay, çevre kirliliğine karşı alınan önlemlerin ve uygulanan cezaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Tankerin neden olduğu kirlilik, yetkililerin hızlı müdahalesiyle tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.