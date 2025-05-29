Iğdır'da Adliye Çalışanları Hakkında Tutuklama Kararı

Iğdır'da adliye çalışanı olan 3 şüpheliden 2'si, araması bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyalara zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyalarıyla oynadıkları ve haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli miktarda para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturmanın Detayları

KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, adliye çalışanları M.H., T.Ç. ve Ü.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları ve infaz dosyaları üzerinde oynama yaptıkları tespit edildi.

Ele Geçirilenler

102 bin TL

10 bin 200 dolar

3 cep telefonu

1 tablet bilgisayar

5 flash bellek

2 SSD disk

6 CD/DVD

1 ajanda

Muhtelif belgeler

Tutuklama Süreci

28 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. savcılıktan serbest bırakılırken, T.Ç. ve Ü.Y. tutuklandı.