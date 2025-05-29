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Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta Artış Sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta artış yaşandığını ve yeni rekorlara ulaşıldığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 13:00, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 13:08
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Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta Artış Sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin ihracat temelli olarak büyümeye devam ettiğini belirtti. Bakan Bolat, "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, tarife artışlarının getirdiği belirsizlik ve Çin'in ihracat fiyatlarını düşürmeye devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir" dedi. 2025 yılı Nisan ayı ihracatının, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen yüzde 7,8 artarak 20,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı. Böylelikle en yüksek ikinci nisan ayı ihracatına ulaşıldı. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,9 milyar dolar artarak 264,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Ocak-Nisan Dönemi İhracat ve İthalat Rakamları

  • 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 86,1 milyar dolar oldu.
  • 2025 Nisan ayında ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 120,7 milyar dolar oldu.
  • 2025 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 milyar dolar artarak 351,5 milyar dolar olarak kaydedildi.
  • Dış ticaret açığı, 2025 Nisan ayında yüzde 22,3 oranında artarak 12,1 milyar dolar oldu.
  • 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 34,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı ayına göre 6,3 milyar dolar gerileyerek 86,7 milyar dolar oldu.

Bakanlığın Hedefleri ve Destekleri

Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen Bakanlık olarak ihracatçıların önünü açan destekler ve etkin ticari diplomasi faaliyetleriyle 2025 yılında da azim ve gayretle çalışılacağı ifade edildi.

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