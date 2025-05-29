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Kamu Birliği'nden İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze Protestosu

Kamu Birliği Konfederasyonu, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için Ankara'da siyah çelenk bıraktı ve insanlık suçu vurgusu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 13:06, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 13:09
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Kamu Birliği'nden İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze Protestosu

Kamu Birliği Konfederasyonu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bugün Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde siyah çelenk bıraktı. Eyleme konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve çok sayıda kamu çalışanı katıldı. Basın açıklamasını Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya gerçekleştirdi. Kaya, Gazze'de yaşananların artık bir çatışma ya da savaş olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun açık bir soykırım olduğunu ifade etti. "Bugün burada, Gazze'de susturulmaya çalışılan çocuk çığlıklarının sesi olmak, yerle bir edilen hastanelerin, okulların, evlerin, canların, umutların sesi olmak için bir aradayız. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, insanlık vicdanını yaralayan sistematik ve organize bir insanlık suçudur," dedi.

Basın Açıklamasının Detayları

  • Hastanelerin, okulların ve ambulansların hedef alındığı vurgulandı.
  • Sivillerin sistematik biçimde katledildiği belirtildi.
  • Bu eylemlerin savaş hukukunu ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ifade edildi.
  • Kaya, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak sadece açıklama yapmakla yetinilmemesi gerektiğini, İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı etkin bir mekanizma kurulması gerektiğini söyledi.

Sessizliğin Suç Ortaklığı Olduğu Vurgulandı

Kaya ayrıca, "Gazze'de öldürülen her çocuk, hepimizin evladı; bombalanan her hastane, hepimizin yarasıdır. Bu yaşananlar karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin halkına değil, insanlık onuruna da ihanet etmektir," diyerek sessizliğin suç ortaklığı anlamına geleceğini vurguladı.

Mücadele Devam Edecek

Kamu Birliği Konfederasyonu, açıklamanın sonunda, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması, Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması ve insan haklarının korunması için ulusal ve uluslararası her platformda mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. İsrail Büyükelçiliği önünde siyah çelenk bırakarak hem sembolik hem de vicdani bir duruş sergilediklerini belirtti. Açıklama, "Bu bir inanç ya da politika değil, insanlık meselesidir" vurgusuyla sona erdi.

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