Öğretmenler İçin Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri Sürüyor

Öğretmenler İlkyardım Eğitimi Almaya Devam Ediyorİlkyardım Eğitimlerinin Amacı ve Uygulama Şekli

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, tüm öğretmenlerin ilkyardım konusunda bilgi sahibi olması amacıyla verilen eğitimler, maketler üzerinde uygulamalı olarak devam etmektedir. Bu eğitimler sayesinde öğretmenler, her gün karşı karşıya kalabilecekleri olaylara (hastalık ve kaza durumlarına) anında müdahale edebilecek ve hayat kurtarmaya varacak dokunuşları yapabileceklerdir.

İlkyardım Eğitiminin Kapsamı ve Önemi

İlkyardım eğitimi almış öğretmenler , tıbbi müdahale öncesinde hastanın yaşam fonksiyonlarının devamını sağlamak için gerekli adımları atabilirler.

, tıbbi müdahale öncesinde hastanın yaşam fonksiyonlarının devamını sağlamak için gerekli adımları atabilirler. Solunumun durduğu, kalp atışının olmadığı durumlarda dahi müdahale edebilme yetisine sahip olurlar.

Hava yolu tıkanıklığından yaralanmalara kadar birçok konuda bilgi sahibi olan öğretmenler, maketler üzerinde uygulama yapma imkanı da bulmaktadır.

Basında Yer Alan Başarılar ve Eğitimlerin Etkisi

Son zamanlarda basında sıkça yer alan ilkyardım eğitimi sayesinde, hayatları kurtarılan ve boğaza bir şey kaçması sonucunda Heimlich manevrası ile solunumun normale döndürülmesi gibi müdahalelerin artması, bu eğitimlerin önemini daha da artırmıştır.

Solunumun Önemi ve Kritik Süre

Solunumun durması hayatı sonlandırabilmektedir. Çünkü solunumsuz kalınabilecek süre 4-6 dakika ile sınırlıdır.

Eğitimlerin Yaygınlığı ve Katılımcı Memnuniyeti

Sadece okullarda değil, evde ve tüm yaşam boyunca ihtiyaç duyulabilecek bu eğitimi alan öğretmenler, eğitimden memnun ayrılmaktadırlar.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar