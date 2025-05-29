Uçakta Erken Ayağa Kalkan Yolculara Para Cezası Uygulaması

Türkiye, uçaklarda iniş sırasında sabırsız davranan yolculara yönelik yeni bir düzenlemeyle dünya gündemine oturdu. Uçak henüz park pozisyonuna ulaşmadan ayağa kalkan, emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden kemerini çözen ya da bagaj dolaplarını açan yolculara para cezası uygulanacak. Bu yeni kurallar, uçak park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan, bagaj dolaplarını açan veya koridorda kalabalık oluşturan yolcuları kapsıyor. Ayrıca, iniş sırası gelmeden ayağa kalkmak ya da koridora geçmek de cezai işlem kapsamına giriyor.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Uçağın inişinden sonra kemer ikaz ışığı sönmeden yerinden kalkan veya anonslara uymamakta ısrar eden yolcular "Kural Dışı Hareket Eden Yolcu" statüsüne alınacak.

statüsüne alınacak. Bu yolculara idari para cezası uygulanacak.

Uçak hala havadayken emniyet kemerini çözmek, ayağa kalkmak, bagaj bölmesini açmak veya koridorda toplanmak yasaklandı.

Para Cezası Miktarı

Bu statüye giren yolculara ilgili mevzuat çerçevesinde 67 dolar, yani yaklaşık 2 bin 603 TL para cezası uygulanabileceği bildirildi. Cezanın miktarına dair resmi bir rakam verilmemekle birlikte, Türk yayın organlarının haberlerine göre bu ceza yaklaşık 2 bin 603 TL (67 USD) olarak öngörülüyor.

Kabin Ekiplerine Talimat

Kabin ekiplerine, kurallara uymayan yolcuları uyarma ve bu kişileri yetkili makamlara bildirme talimatı verildi. Bu uygulamanın diğer ülkeler için de örnek teşkil edip etmeyeceği ise tartışma konusu oldu. Gazete, "Başka ülkeler de aynısını yapmalı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Kaynak: ABD merkezli Washington Post gazetesi