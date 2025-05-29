FETÖ'nün 'mahrem imamı'na yeniden yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen ve "mahrem imamı" olarak nitelendirilen sanık F.Ö., Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Süreci ve Savcının İddiaları

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanığın FETÖ'ye ait birçok ev ve yurtta kaldığını, örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığını ve bir dönem "büyük bölge talebe mesulü" ile "şehir dışı talebe mesulü" sıfatlarıyla faaliyette bulunduğunu belirtti. Ayrıca, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programlarını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı ifade edildi.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık F.Ö., hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yakalanma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 4 yıldır aranan F.Ö. 'yü Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

'yü Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüpheli, 12 Ağustos 2022'de tutuklandı.

Yargıtay Kararı ve Yeniden Yargılama

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mart 2024'teki karar duruşmasında sanık F.Ö.'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapse çarptırmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise verilen hükmü, "yasal ve yeterli olmayan sebeplerle takdiri indirim yapılmadığı" gerekçesiyle bozarak dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.



