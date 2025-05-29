En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü-Sen'in güncel üye sayıları belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 14:17, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 14:56
Eğitim hizmet kolunda güncel sayılar netleşti. Son verilere göre, bu alanda faaliyet gösteren en büyük 6 sendika belirlenmiştir. Eğitim sektöründe çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan bu sendikalar, üyelerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. Sendikaların büyüklüğü, üye sayıları ve etkinlikleriyle dikkat çekmektedir. Eğitim alanında sendikal faaliyetler, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Aşağıda, eğitim hizmet kolunda en büyük altı sendika sıralanmıştır:
- Eğitim-Bir-Sen
- Türk Eğitim-Sen
- Eğitim-İş
- Eğitim-Sen
- Hürriyetçi Eğitim-Sen
- Eğitim Gücü-Sen