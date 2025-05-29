RTÜK'ten, 4 medya kuruluşuna idari para cezası

RTÜK, bugün gerçekleştirilen toplantısında yayın ihlallerini değerlendirdi. Kurul üyeleri, televizyon programında bir inşaat firmasına yönelik kullanılan 'çete', 'örgüt', 'hançer', 'rüşvet' gibi ifadelerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın kişileri hedef aldığı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu değerlendirdi. Yayının, haberin gerçekliği, tarafsızlığı ve doğruluğu ilkelerine aykırı şekilde, teyit edilmeden ve ön yargılı bir dille sunulduğu tespitiyle kanala 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında üst sınırdan idari para cezası verildi.

Aynı kanalda yayınlanan başka bir programda sarf edilen, 'Bilime karşı bu iktidar, bilimi sevmiyor', 'Okul kalmadı, her tarafı imam hatip yapmışlar', 'Meczup fikirde hocalar dolu üniversitelerde' ve benzeri ifadelerin, genelleyici ve küçük düşürücü olduğu, kişi, kurum ve toplumsal kesimleri hedef aldığı belirtildi. Kanala, 'Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak', 'Toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak', 'Haberin, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlaması' hükümlerinin ihlali nedeniyle üst sınırdan ceza verdi.

ELEŞTİRİ SINIRININ AŞILMASI GEREKÇESİ İLE ÜST SINIRDAN CEZA

Başka bir kanalda yayınlanan programda, kamu kurumları ve kamu bankalarına yönelik ifadeler mercek altına alındı. Kullanılan ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak kamu otoritelerini küçük düşürücü ve tarafsızlık ilkesini zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirildi. Kanala, 'Eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü veya iftira niteliğinde ifadeler' kullanıldığı gerekçesi ile üst sınırdan ceza uygulandı.

Kurul ayrıca, bir kanala tele alışveriş süresine uymadığı gerekçesiyle, başka bir kanala da haksız çıkar sağladığı gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Toplantıda, sonucunda 3'üne üst sınırdan olmak üzere toplam 4 medya kuruluşuna idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.