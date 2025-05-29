İtirafçı olup tahliye olan Seyfi Beyaz 4 ayrı ifade vermiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz gün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilen şüpheli Seyfi Beyaz'ın ifadeleri ortaya çıktı.

Cezaevinde bulunduğum dönemde; yaşadığım olayların bir kısmını tekrar hatırladım, aklıma gelen diğer olayları da paylaşmak istedim''

Şüpheli Beyaz'ın 9 Nisan, 25 Nisan, 14 Mayıs ve 26 Mayıs 2025'de 4 ayrı ifade verdiği tespit edildi. Son 2 tarihteki ifadelerinde, ''Cezaevinde bulunduğum dönemde; yaşadığım olayların bir kısmını tekrar hatırladım, bazı olayların üzerinden zaman geçtiği için hepsini o an hatırlamam mümkün değildi. Aklıma gelen diğer olayları da paylaşmak istedim'' dediği belirlendi. Kimlik tespitinde müteahhit olduğunu söyleyen Beyaz, 9 Nisan'da Savcılığa verdiği ilk ifadesinde, ''Aile işimiz olan müteahhitlik mesleğiyle 1983 yılından beri uğraşmaktayım. Beyaz İnşaat isimli firmaya hissedarım. Yine Bakırköy'de bulunan Capacity isimli alışveriş merkezinin arsa sahibi olan Uzman A.Ş.'nin hissedarıyım'' dedi. Beyaz, İmamoğlu'nu 2010 yılından itibaren tanıdığını belirterek, ''Beylikdüzü'nde bir arsa satılıyordu, bu arsa üzerinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte inşaat yaptık. Ben kendi hisseme düşen bağımsız bölümleri sattım. Bunun dışında Beylikdüzü'nde 2010 yılında bir arsa satılıyordu. Bu arsayı da İmamoğlu İnşaat isimli firmayla ortak aldık. Arsanın yüzde 40'ı benim, yüzde 60'ı onlarındır. Bu arsaya herhangi bir inşaat yapmadık, halen arsa vasfındadır'' dedi.

Köprüyü belediyenin yapamayacağını belirterek 750 bin lira istediler ancak köprünün belediye tarafından yapıldığını öğrendik''

Şüpheli Beyaz 25 Nisan tarihindeki ifadesinde, ''Teraspark alışveriş merkezinde yaptığımız inşaatın arsasının üzerinde satılık tabelasını görmemiz üzerine aradığımız numaradan Kemal A. isimli şahısla görüştük. Buranın yüzde 85'inin kendisinin olduğunu, yüzde 15'ininde Ekrem İmamoğlu'nun adına olduğunu söyledi. İmamoğlu ile görüştük, bu inşaatı beraber yapabileceğimizi anlayınca Kemal A.'nın yüzde 85 hissesini satın aldık. Hisseleri satın aldıktan sonra inşaata devam ettik ve tamamladık. Ekrem İmamoğlu burada yüzde 15'e değil yüzde 20'ye tekabül eden sayıda 6 veya 7 dükkan aldı. Aradaki yüzde 5 hisseyi resmi bir şekilde devrettik ancak karşılığında herhangi bir ödeme almadık. AVM'nin yanında bir köprü yapılacaktı, biz bu köprüyü belediyenin yapması gerektiğini söyledik ama belediye yapamayacağını belirterek bize Adem Soytekin'i gösterip bu köprüyü onun yapacağını söyledi ve Adem Soytekin bizden bu köprüyü yapmak karşılığında 750 bin lira istedi. Kardeşim Adem'e elden bu parayı verdi. Daha sonra söz konusu köprünün belediye tarafından yapıldığını öğrendik'' şeklinde konuştu.

Yapmış olduğumuz inşaat işlerinden dolayı sürekli bir şeyler istenmesi dolayısıyla çok rahatsız oldum

14 Mayıs tarihindeki ifadesinde şüpheli Beyaz, İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra sürekli kendisinden para istenmesinden dolayı o bölgede iş yapmak istemediğini belirterek, ''Bu yüzden kardeşime daha önceden anlaşmış olduğumuz Yakuplu Meydanı civarında bulunan projeyi yapmak istemediğimi söyledim ve biz bu işi Adem Soytekin'e devrettik. Buradan 2 daire alacaktık ancak bunları da alamadık. Ben Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve ardından İBB başkanı olduktan sonra yapmış olduğumuz inşaat işlerinden dolayı sürekli bir şeyler istenmesi dolayısıyla çok rahatsız oldum. Ayrıca İBB'den de herhangi bir iş almadım ve ben bu noktada içinde bulunduğum bu duruma çok üzülüyorum'' ifadelerini kullandı.

İskan alamadığımızı kendisine söyledik. O da '3 milyon lira verirseniz iskanınızı alırım' dedi

Son olarak 26 Mayıs tarihinde West Side projesinde iskan almak için Adem Soytekin'e verilen 3 milyon liradan bahsetmek istediğini söyleyen şüpheli Beyaz, ''Biz iskanı alamadığımız için yaklaşık 200 daire sahibi bize dava açtı. 580 daire de Kemal Şahin'in arsa sahibi olarak binada hakkı bulunuyordu. O da bizden talepte bulunacaktı. Bu yüzden iskanı bir an önce almak zorundaydık. Binayı ruhsat eki ve projesine uygun olarak yapmamıza rağmen iskanımızı alamıyorduk. Bu konuda Adem Soytekin'inle görüştük. İskan alamadığımızı kendisine söyledik. O da '3 milyon lira verirseniz iskanınızı alırım' dedi. Daha önce kendisine bu konudan dolayı daire vermek zorunda kalmıştık ancak buna rağmen iskanımız verilmedi. 3 milyon lirayı KDV'siyle birlikte Adem'e ödedik. Ortaklardan İsa U. parayı resmi olarak çıkarabileceğimizi, bunun için de Adem'in fatura kesmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 3 milyon 540 bin liralık faturayı kesti'' diye konuştu.

"Verdiğimiz daire ve paraları rızamızla vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık''

İstenilen paraları teslim ettikten 2 gün sonra da iskanların alındığını belirten şüpheli Beyaz, ''Samimi bir şekilde de tüm bildiklerimi anlattım. Verdiğimiz daire ve paraları rızamızla vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. İnşaat işiyle uğraşan birçok kişi benzer muameleye maruz kalmıştır. Belediyelerin çalışma yöntemi de bu şekildedir. Talepleri karşılanmazsa iskan ve ruhsat süreçlerini sonuçlandırmazlar. Kimse de belirtilen bu tutarları kendi isteğiyle vermek istemez. Bu hususların da göz önüne alınmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.