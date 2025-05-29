Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Antigone Davis ile dijital güvenlik konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede, dijital güvenlik ve çocuk odaklı politikalar ele alındı.

Bakan Göktaş, sosyal medya platformlarının kültürel değerlere saygılı ve çocukların üstün yararını gözeten politikalar benimsemesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bir süredir üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesiyle içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirilmesinin planlandığını ifade etti.

Sosyal Medya Düzenlemesinin Amaçları

Çocukların dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması

Sosyal medya platformlarının kültürel değerlere saygılı politikalar benimsemesi

İçerik sağlayıcılar ile sosyal medya ve oyun platformlarına yeni yükümlülükler getirilmesi

Güvenli bir dijital ortam oluşturulması

Çalışmaların Devamı

Bakan Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında çocuklar için güvenli bir dijital ortam oluşturmayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesi çalışmalarını tamamlamakta kararlı olduklarını vurguladı. Özellikle çocukların korunmasına yönelik kararlılık ve beklentiler, görüşmede açıkça dile getirildi.



