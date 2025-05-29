Ankara'da trafiğe Kurban Bayramı düzenlemesi

Bakan Fidan: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye ideal bir aktör
Bakan Fidan: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye ideal bir aktör
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı
5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı
Öğretmenler İçin Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri Sürüyor
Öğretmenler İçin Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri Sürüyor
Erdoğan'dan Yeni Anayasa Mesajı: Bayram Sonrası Çalışmalar Başlayacak
Erdoğan'dan Yeni Anayasa Mesajı: Bayram Sonrası Çalışmalar Başlayacak
Avcılar'da Kirliliğe Neden Olan Tankere 16 Milyon Lira Ceza
Avcılar'da Kirliliğe Neden Olan Tankere 16 Milyon Lira Ceza
Yerlikaya: Yeni Nesil Radarlarla Daha Çok Denetim Yapacağız
Yerlikaya: Yeni Nesil Radarlarla Daha Çok Denetim Yapacağız
Kültür, MEB'e; Gençlik, Aile Bakanlığı'na bağlanmalı
Kültür, MEB'e; Gençlik, Aile Bakanlığı'na bağlanmalı
MSB: Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere İzin Verilmeyecek
MSB: Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere İzin Verilmeyecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Grevde
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Grevde
Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu
Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı
Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı
Türkiye'de Yükseköğretim Mezun Oranında Büyük Artış
Türkiye'de Yükseköğretim Mezun Oranında Büyük Artış
Rektör Aydın: Eylem yapanlar yarın bu külliyeye giremeyecek
Rektör Aydın: Eylem yapanlar yarın bu külliyeye giremeyecek
Perakende Sektöründen Ücretlere Ara Zam Çağrısı
Perakende Sektöründen Ücretlere Ara Zam Çağrısı
İnfaz düzenlemesinde yeni gelişme
İnfaz düzenlemesinde yeni gelişme
'Terörsüz Türkiye'nin adı güzel ama hedefleri tehlikeli'
'Terörsüz Türkiye'nin adı güzel ama hedefleri tehlikeli'
Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı
Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı
Gazze'de Türk Doktorun Tanıklığı: Savaşın Ortasında Hayat
Gazze'de Türk Doktorun Tanıklığı: Savaşın Ortasında Hayat
Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı
Bartın'da kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
Bartın'da kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
Trafik Cezalarında Artış: Yeni Kanun Teklifi Neler Getiriyor?
Trafik Cezalarında Artış: Yeni Kanun Teklifi Neler Getiriyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'nın dört yeni üyesini seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'nın dört yeni üyesini seçti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'da trafiğe Kurban Bayramı düzenlemesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 18:10, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 18:11
Yazdır
Ankara'da trafiğe Kurban Bayramı düzenlemesi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00'den 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar belirtilen güzergahlarda trafik akışında değişiklikler olacak.

Bu kapsamda trafiğe düzenleme getirilecek yollar ve noktalar şöyle:

"Beypazarı Yolu 121. kilometresi (Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı), İstanbul Eski Yolu 53. kilometresi (Çiğir köyü çıkışı), 55. kilometresi (Kurtboğazı tepe orta refüjü), 56. kilometresi (Dutözü Kavşağı), 58. kilometresi (Iğdır köyü dönüşü), 59. kilometresi (Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü) ve 65. kilometresi (Uğurlu Köyü Kavşağı), Konya Yolu 82. kilometresi (TŞOF Kavşağı), Samsun Yolu üzerindeki Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı"

Açıklamada, bu noktaların bariyerlerle kapatılacağı ve trafik akışının transit olarak sağlanacağı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber