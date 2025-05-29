ABD Mahkemesinden Trump'a Fren: Harvard Kararı Askıya Alındı

ABD'deki Boston Bölge Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere yönelik vize programını askıya alma girişimini yönelik kararında yeni gelişme yaşandı. Yargıç Allison Burroughs, daha önce geçici olarak durduğu Trump yönetiminin uluslararası öğrencilere yönelik vize programını askıya alma girişimini süresiz olarak durdurdu. . Yargıç Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na, üniversitenin öğrenci vize programında şimdilik herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde emir verdi.

Yargıç Burroughs, davada kesin karar verilmeden önce koruma sağlanması amacıyla ön ihtiyati tedbir kararı açıklayarak, "Statükoyu korumak istiyorum. Harvard şu anda uluslararası öğrencileri vizeyle kabul etmeye devam etmeli" ifadelerini kullandı. Yargıç Burroughs, Adalet Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi hukuk ekiplerinden, öğrenci vize programında hiçbir değişiklik yapılmamasını teminat altına alan geçici bir uzlaşı hazırlamalarını talep ederek, "Sert bir anlaşma olması gerekmez ama hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emin olmak istiyorum" dedi.

Harvard'ın baş avukatı Ian Gershengorn, kararın ardından "hileli işler yapılmaması gerektiğini" vurguladı. Harvard'ın mahkemeye sunduğu yeminli beyana göre, geçen haftadan bu yana bazı potansiyel öğrenciler, yurtdışındaki ABD büyükelçiliklerinden vize alamadı. Yargıç Burroughs, da bu gelişmeden endişe duyduğunu belirtti.

"Yaptırımlar ertelendi, dava geçersiz olabilir"

Trump yönetiminin Harvard'a yönelik yaptırımları şimdilik askıya aldığını belirten Adalet Bakanlığı, ise mahkemede yaptığı savunmada, bu durumun davayı geçersiz kılabileceğini ileri sürdü.

Yargıç Burroughs, üniversitenin Anayasa'nın Birinci Değişikliği kapsamında yaptığı ifade özgürlüğü temelli itirazların mahkeme sürecinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Harvard Üniversitesi, vize programına yönelik müdahalenin siyasi bir misilleme olduğunu savunuyor. Adalet Bakanlığı ise bu iddiayı reddederek, öğrenci vize programı konusunda ek idari süreçlerin üniversiteyle birlikte yürütüleceğini bildirdi.

ABD yargısı, Trump'ın "Harvard" kararını geçici olarak durdurmuştu

Trump yönetimi, 22 Mayıs'ta Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulünü yasaklamıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme hakkının elinden alındığını açıklamıştı. Bakanlık, mevcut yabancı öğrencilerin başka okullara transfer olmaları gerektiğini ya da yasal statülerini kaybedeceklerini ifade etmişti. Bakanlık, daha önce üniversitede okuyan bazı yabancı öğrenciler hakkında talep edilen bilgilerin verilmemesi üzerine harekete geçildiğini belirtmişti.

ABD'de Boston Bölge Yargıcı Burroughs da Trump'ın Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararını 23 Mayıs'ta geçici olarak durdurmuştu.