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Tekirdağ'da apartmanın 5. katından düşen çocuk öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın 5. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 22:46, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 22:47
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Tekirdağ'da apartmanın 5. katından düşen çocuk öldü

Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki bir apartmanın 5. katında M.Ç.(2), dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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